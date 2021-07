Acteur Bob Odenkirk is dinsdag onwel geworden op de set van Better Call Saul in Los Angeles. Volgens de Amerikaanse entertainmentsite TMZ ontfermden crewleden zich over de 58-jarige acteur en werd een ambulance gebeld.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en wat de situatie is van Odenkirk. Ook is niet bekend of hij bij bewustzijn was toen hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. Hij zou momenteel medische zorg krijgen.

Odenkirk werd bij het grote publiek bekend als de vlotte advocaat Saul Goodman in Breaking Bad. Dat personage kreeg later de spin-off Better Call Saul. In die serie wordt het leven gevolgd van James "Jimmy" McGill, de echte naam van Goodman (Odenkirk), enkele jaren voor de gebeurtenissen in Breaking Bad.

Momenteel wordt het zesde en laatste seizoen van de show gefilmd. Het is volgens TMZ niet bekend hoever de opnames al waren gevorderd en of het incident van dinsdag invloed heeft op de productie.