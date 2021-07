De Britse acteur Noel Clarke is opnieuw beschuldigd van seksueel wangedrag, meldt The Hollywood Reporter dinsdag. Hij werd in april al door twintig vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag en pesterijen.

Volgens BBC News hebben autoriteiten bevestigd dat er sinds april, toen de beschuldigingen voor het eerst werden gepubliceerd door The Guardian, nog een aantal vrouwen met beschuldigingen naar voren is gekomen.

Hoewel er momenteel geen strafrechtelijk onderzoek tegen Clarke loopt, heeft de Londense politie op woensdag 21 april een aangifte van een derde partij ontvangen "met betrekking tot beschuldigingen van seksuele misdrijven die zouden zijn gepleegd door een man."

De politie laat weten dat de beweringen worden onderzocht. "Sindsdien heeft een aantal andere vrouwen zich gemeld en de politie op de hoogte gebracht van andere incidenten waarbij deze man betrokken was. Alle incidenten worden momenteel beoordeeld door agenten om vast te stellen of er strafbare feiten zijn gepleegd."

Clarke, bekend van de sciencefictionserie Doctor Who, ontkent de beschuldigingen. Maar kort nadat deze in april waren geuit, zei hij in een verklaring "veel spijt" te hebben van een deel van zijn gedrag. De acteur was naar eigen zeggen van plan om professionele hulp te zoeken.

Kort hierop namen verschillende productiebedrijven en omroepen die met Clarke samenwerkten afstand van hem. Sky schrapte het politiedrama Bulletproof, waarin de acteur een rol had en dat hij ook produceerde. En zender ITV trok de stekker uit de laatste aflevering van de serie Viewpoint, waar Clarke ook in speelde.