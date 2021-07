Het nieuwe seizoen van de Amerikaanse televisieserie The Simpsons wordt afgetrapt met een musicalaflevering. In de eerste aflevering van het 33e seizoen wordt vrijwel alleen maar gezongen, zegt uitvoerend producent Matt Selman tegen het Amerikaanse tijdschrift Variety.

"Het wordt zoals een Broadwaymusical met allemaal originele liedjes", vertelt Selman over de eerste aflevering The Star of Backstage. In de musicaleditie is een gastrol weggelegd voor Frozen-actrice Kristen Bell, die de zangstem van het personage Marge Simpson zal verzorgen.

Het nieuwe seizoen gaat op 26 september in première. The Simpsons is niet alleen de langstlopende Amerikaanse animatieserie, maar ook de langstlopende Amerikaanse tv-serie.