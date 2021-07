De vertoningen van de Nederlandse bioscoopfilm Meskina waren in het eerste weekend sinds de première helemaal uitverkocht, meldt filmdistributeur WW Entertainment. In het openingsweekend voegden sommige filmtheaters extra voorstellingen aan het programma toe, omdat er zo veel interesse was.

De film gaat over Leyla, een dertiger die haar eigen weg probeert te vinden ondanks alle verwachtingen en vanzelfsprekendheden die horen bij het ideaalbeeld van familie, liefde en werk. Tijdens deze zoektocht werkt ze zich flink in de nesten en belandt ze in hilarische en herkenbare situaties.

In de comedy spelen onder anderen Maryam Hassouni, Nasrdin Dchar en Najib Amhali. De film is bedacht door comédienne en debuterend filmmaker Soundos El Ahmadi.