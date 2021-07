De makers van Dexter hebben door middel van een trailer bekendgemaakt dat de reboot van de serie vanaf 7 november in de Verenigde Staten te zien is. Dexter: New Blood vertelt het verhaal tien jaar na de gebeurtenissen van het achtste en laatste seizoen.

Scenarioschrijver Clyde Phillips liet tijdens een interviewsessie weten dat Dexter: New Blood niet gewoon een negende seizoen is van de hitserie, die in 2013 eindigde. "We willen erin duidelijk maken dat er tien jaar voorbij zijn gegaan in de tussentijd. Het verhaal gaat dan ook verder op een heel andere plek dan Miami."

In de nieuwe serie leeft bloedspatpatroononderzoeker en seriemoordenaar Dexter Morgan onder de naam Jeff Lindsay, een verwijzing naar de auteur van het boek waarop de serie gebaseerd was, in een winters plaatsje in de noordelijke staat Massachusetts.

Van Dexter werden acht seizoenen gemaakt. Michael C. Hall werd voor zijn vertolking van het hoofdpersonage vijf keer genomineerd voor een Emmy, en won een Golden Globe en een SAG Award voor de rol. De show werd daarnaast tussen 2008 en 2011 vier keer genomineerd voor de Emmy voor beste dramaserie, maar greep iedere keer naast het felbegeerde beeldje.