De film Fast & Furious 9 passeerde afgelopen weekend de grens van 600 miljoen dollar (zo'n 510 miljoen euro) opbrengst en is daarmee de film die wereldwijd het meeste geld opbracht sinds het uitbreken van de coronacrisis, meldt Deadline.

Het behalen van dit bedrag duurde langer dan bij vorige delen van de Fast & Furious-reeks, omdat bioscoopzalen nog niet volledig mogen worden gevuld vanwege coronamaatregelen. In Nederland trok de actiefilm sinds de release begin juli meer dan 320.000 bezoekers.

Het negende deel in de succesvolle franchise met acteur Vin Diesel in de hoofdrol is een van de vele blockbusters waarvan de release vanwege de coronacrisis werd uitgesteld. Nu de bioscopen wereldwijd langzaam hun deuren weer open, verschijnen er steeds meer van deze uitgestelde titels.