Sean Penn keert niet terug naar de opnames van de serie Gaslit zolang niet alle medewerkers van de show gevaccineerd zijn, schrijft Variety.

Vaccinaties zijn al verplicht voor personeelsleden die tijdens de opnames geen 1,5 meter afstand van anderen kunnen houden, zoals veel castleden en een deel van de crew. Toch wil Penn, die een van de hoofdrollen speelt, dat iedereen die rondloopt op en bij de set gevaccineerd is.

De zestigjarige acteur heeft aangeboden de vaccinaties die nog nodig zijn te laten uitvoeren door zijn stichting CORE. Die non-profitorganisatie heeft in het afgelopen jaar test- en vaccinatielocaties ingericht in Los Angeles. Ook voert de organisatie momenteel campagne om de vaccinatiebereidheid in achterstandswijken te verhogen.

Gaslit gaat over het bekende Watergateschandaal, dat in 1974 leidde tot het aftreden van de Amerikaanse president Richard Nixon. Het verhaal draait om de minder bekende personen die daarbij betrokken waren. Penn speelt procureur-generaal John Mitchell, Nixons adviseur en beste vriend. Ook Dan Stevens en Julia Roberts hebben rollen in de serie.