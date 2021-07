De door Soundos El Ahmadi bedachte film Meskina gaat donderdag in première. De romantische comedy, die gaat over de dertiger Leyla (Maryam Hassouni) die tot onvrede van haar familie vrijgezel is, kan rekenen op matig positieve recensies.

AD - drie van de vijf sterren

"Comédienne Soundos El Ahmadi, zelf te zien in een flinke bijrol, liep al enige tijd rond met het idee voor een grappige film met een Marokkaanse vrouw in de hoofdrol. Toch is Meskina een door en door Hollandse romcom. Een met een voorspelbaar, clichérijk plot, bevolkt door hysterische typetjes. Amusant en sympathiek is het beslist, maar die 'echte mensen' zien we zelden."

NRC - vier van de vijf sterren

"Met het permanent hoge tempo en alle aandacht voor de datingperikelen van Leyla mikt Meskina duidelijk op een breed en jong publiek. Maar de film is grappig genoeg om de grenzen van de doelgroep te overstijgen. Het ritme van de film is niet feilloos en niet elke scène verloopt helemaal soepel; de dramatische toespraak van Leyla tegen het einde van de film zwenkt alle kanten op."

Volkskrant - drie van de vijf sterren

"De film gaat over de emancipatiestrijd van vrouwen als Leyla, maar ook over de ballast van tradities en sociale druk, over de worsteling tussen individu en familie, tussen imago en identiteit."

"De film had wat dat betreft wel iets diepgravender mogen zijn. Zoals Leyla haar persoonlijke behoeften uit het oog verliest door haar agenda tussen Amin en Fabian te verdelen, zo blijft Meskina aan het oppervlak steken door de verplichte romcomnummertjes, van de compilatie van rampzalige dates en de race-naar-het-vliegveldscène tot Leyla's alles aan elkaar breiende slotspeech."

