Free Souffriau stopt het met spelen van Mega Mindy, maakt Studio 100 vrijdag bekend. De 41-jarige Vlaamse actrice heeft de rol van de fictieve superheldin vijftien jaar gespeeld.

"Ik heb een fantastische tijd als Mega Mindy gehad", zegt Souffriau. "De vele ontmoetingen met de mini-Mega Mindy's zijn mij ontzettend dierbaar. Die momenten draag ik voor altijd bij me. Maar het vijftienjarig jubileum van Mega Mindy heeft me aan het denken gezet en ik wil graag nog heel veel andere dingen gaan doen. Studio 100 heeft daar ook alle begrip voor."

De actrice wil "kijken wat haar carrière nog meer in petto heeft". Ze blijft betrokken bij Studio 100 en zal nog te zien zijn in de musical Daens.

Souffriau speelde de hoofdrol in de televisieserie die sinds 2006 wordt gemaakt en zowel in België als in Nederland wordt uitgezonden. Daarnaast vertolkte ze de rol van Mega Mindy in vier films en drie theatershows.