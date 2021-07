Joe Pytka, die in 1996 de wereldwijde filmhit Space Jam maakte, is niet onder de indruk van de film die dit jaar is uitgekomen. In gesprek met TMZ zegt hij de film van twee uur in vijf verschillende sessies te hebben bekeken, omdat hij hem zo verschrikkelijk vindt.

Space Jam vertelde het verhaal van basketballer Michael Jordan die de Looney Tunes helpt onder gevangenschap uit te komen. In Space Jam: A New Legacy neemt basketballer LeBron James een soortgelijke rol op zich, maar dit keer helpen de Looney Tunes hem.

Volgens Pytka is James nog lang niet op het niveau van Jordan als het gaat om wereldfaam. De regisseur meent dat in de jaren negentig iedereen ook buiten het basketbalveld wist wie Jordan was en ziet dat niet bij James. Wel vindt hij James een fantastische basketballer en ziet hij een groot acteertalent bij hem.

Daarbij vindt Pytka dat de bijrollen, in de nieuwe film weggelegd voor Anthony Davis en Damian Lillard, het niet halen bij die in de film uit 1996. Destijds hadden Charles Barkley, Shawn Bradley en Bill Murray een bijrol.

Het belangrijkste punt voor de regisseur is echter de manier waarop Bugs Bunny wordt neergezet in de nieuwe film. Volgens Pytka is daarbij geen enkele rekening gehouden met eerdere tekenfilms.