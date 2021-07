Leslie Grace gaat Batgirl spelen in een nieuwe film over de superheldin. De In the Heights-actrice versloeg deze week de concurrentie tijdens de audities voor het nieuwe project van het Belgische regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah, meldt Deadline.

De entertainmentsite wist eerder te melden dat de eindstrijd om de rol ging tussen Grace, Haley Lu Richardson, Zoey Deutch en Isabela Merced.

In de comics van stripgigant DC zijn er verschillende versies van Batgirl. In deze film gaat het om het alter ego van Barbara Gordon, de dochter van politiecommissaris Gordon.

De nog titelloze film zal in de VS exclusief op streamingplatform HBO Max te zien zijn. Het is nog niet duidelijk waar fans van de superheldin de film kunnen kijken in gebieden waar die streamingservice nog niet beschikbaar is, zoals Nederland.