Alicia Vikander, de actrice die in 2018 in de huid kroop van Lara Croft voor de film Tomb Raider, heeft de hoop op een vervolg nog niet opgegeven. De opnames zouden van start gaan, maar door de coronapandemie kwamen ze stil te liggen en besloot regisseur Ben Wheatley uit het project te stappen. Nu wordt alles herschreven.

Wheatley (High-Rise) zou de film in 2020 gaan regisseren, maar verliet het project toen duidelijk werd dat de opnames niet door konden gaan. Misha Green (Lovecraft Country) nam de film van hem over, maar wil het script wijzigen en dat kost tijd.

In gesprek met Collider zegt hoofdrolspeelster Vikander nu dat ze niet te hard durft te zeggen dat de film er zeker komt. "Voor COVID-19 had ik ja gezegd. Ik denk dat het nu nog steeds een ja is. Maar we hebben nog geen groen licht; het script wordt nog gemaakt. Ik zou het fantastisch vinden om Lara weer te spelen."

"Het is ook allemaal nog vrij nieuw, nu de wereld weer een beetje normaler wordt. Misha werkt hard aan het script. Ik hoop dat ik snel iets kan lezen", aldus de actrice.

De eerste film haalde wereldwijd 275 miljoen dollar (234 miljoen euro) op en werd door recensenten goed ontvangen.