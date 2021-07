Adrien Brody, Tilda Swinton en Bill Murray hebben volgens Deadline rollen gekregen in het nieuwe project van regisseur Wes Anderson. De drie acteurs zijn ook te zien in The French Dispatch, die in première ging op het filmfestival in Cannes.

Het wordt de vijfde keer dat Brody samenwerkt met de Anderson. Eerder had hij rollen in Grand Budapest Hotel, The Fantastic Mr. Fox en The Darjeeling Limited.

Verdere details over de nieuwe film van Anderson zijn nog niet bekend. Wel is gedeeld dat de opnames in Spanje plaatsvinden.

The French Dispatch speelt zich af in de fictieve Franse stad Ennui-sur-Blasé en draait om de redactie van The French Dispatch, het Franse departement van het Amerikaanse tijdschrift Liberty, Kansas Evening Sun.

Naast Brody, Swinton en Murray hebben ook Benicio del Toro, Léa Seydoux, Frances McDormand en Timotheé Chalamet rollen in de film.