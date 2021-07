Voor zijn regiedebuut Falling, over een man die voor zijn dementerende vader probeert te zorgen, baseerde Viggo Mortensen zich deels op zijn eigen herinneringen. De band met zijn eigen ouders is daarbij vooral belangrijk geweest, vertelt hij in een interview met NU.nl.

De film Falling, die vanaf donderdag in de bioscoop is te zien, gaat over de getroebleerde relatie tussen een vader en zijn volwassen zoon. Weduwnaar Willis (Lance Henriksen) heeft laten weten dat hij graag dichter bij zijn kinderen wil wonen, maar blijkt zich later niets meer van dat verzoek te herinneren.

Terwijl hij bokkig is en denigrerend tegen zijn zoon John doet, herbeleeft hij ook oude tijden. Flashbacks laten zien dat het gezin onder spanning kwam te staan door ruzies en een buitenechtelijke liefde.

"Het is voornamelijk fictie", begint Mortensen over zijn zelfgeschreven verhaal, waarin hij ook de rol van John op zich neemt. "Mijn vader was veel minder extreem. Het gaat vooral om de familiedynamiek, die ik mezelf ook kan herinneren uit mijn jeugd. Tijdens het schrijven verzon ik uiteindelijk een ander gezin. Op die manier voelde ik me vrijer om mijn eigen gevoelens voor mijn ouders uit te pluizen."

'Sterke meningsverschillen met vader'

Als zoon van een Deense immigrant en een Amerikaanse woonde Mortensen in zijn jeugd op het platteland van Venezuela en Argentinië. Na de scheiding van zijn ouders verhuisde hij met zijn moeder en twee broers naar New York. Zijn beide ouders zijn inmiddels overleden.

"Ik heb altijd een positieve relatie met mijn moeder gehad", vertelt de acteur. "Met mijn vader had ik wel sterke meningsverschillen. Onze band was sterk, maar er waren spanningen. Op het eind lukte het ons weer om onze band terug te vinden. Dat was voor ons allebei heel belangrijk. Ik ben blij dat het gelukt is."

De acteur en regisseur vertelt dat zijn ouders nooit zijn verhaal hebben kunnen lezen. "Ik begon met schrijven nadat mijn moeder was overleden", zegt Mortensen. "Op dat punt zat mijn vader al in een beginnend stadium van dementie. Daar heb ik veel van geleerd om het personage van Willis goed neer te kunnen zetten. Het ging me niet alleen om de beleving zelf, maar ook om het effect dat zo'n ziekte heeft op je relatie met elkaar. Dat is allemaal nuttig geweest om de personages vorm te geven."

Lance Henriksen (links) speelt in Falling de koppige vader van Viggo Mortensen (rechts). Lance Henriksen (links) speelt in Falling de koppige vader van Viggo Mortensen (rechts). Foto: Splendid Film

'Band herstellen is altijd mogelijk'

Welk aspect van zijn ouders was het belangrijkst om in het fictieve verhaal te verwerken? Mortensen denkt even na. "Hoe groot hun verschillen ook waren, hoe verschillend ze zich ook om mij en mijn broers bekommerden, uiteindelijk was er affectie. Die genegenheid van een familie houdt een bepaalde hoop in leven. Je kunt relaties weer herstellen, hoe slecht het soms ook gaat."

"Zo denk ik ook over de maatschappij", gaat Mortensen verder. "Je ziet in veel landen nu polarisatie. Maar hoe erg dat ook wordt - of het nou om de Verenigde Staten of Nederland gaat - het is altijd mogelijk om een band te herstellen. Ontdekken wat je wel verbindt, kan je voorbij de schade helpen die een overheid aanricht binnen een democratie. In bepaalde mate laat ik dat ook in Falling gebeuren."