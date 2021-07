De Kroatisch-Braziliaanse coproductie Murina van Antoneta Alamat Kusijanović is op het filmfestival van Cannes bekroond met de Camera d'Or, de prijs voor het beste debuut in alle selecties van het festival. Daarmee valt Nederland toch een beetje in de prijzen, want in de film speelt de Nederlandse acteur Jonas Smulders (27) een bijrol.

De film draaide niet in de hoofdcompetitie om de Palme d'Or (Gouden Palm), maar in de parallelsectie Quinzaine des Réalisateurs. Murina gaat over een Kroatische tiener die met haar ouders op een afgelegen eiland leeft. De komst van een rijke zakenman en tevens ex van haar moeder leidt tot spanning binnen het gezin. Smulders heeft een bijrol als een feestende toerist die met zijn vrienden aanmeert in de baai en zoent met het hoofdpersonage.

Jonas Smulders was in Cannes aanwezig bij de première van de film. Het is niet duidelijk wanneer Murina in de Nederlandse bioscopen te zien is.

In de hoofdcompetitie waren ook twee Nederlanders te zien. Paul Verhoeven presenteerde zijn nieuwe film Benedetta, over de liefde tussen twee lesbische nonnen, maar viel buiten de prijzen. Acteur Gijs Naber speelt de hoofdrol in de Hongaarse film The Story of My Wife, die ook niet werd bekroond.