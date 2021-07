Mark Hamill en Lupita Nyong'o zijn in de prijzen gevallen bij de 48e uitreiking van de Daytime Emmy Awards, de belangrijkste Amerikaanse tv-prijzen. De National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS) reikte zaterdagavond de awards uit in de categorieën kinderen en animatie.

Hamill, bekend als Luke Skywalker in de Star Wars-films, won een Emmy voor zijn rol in Elena of Avalor, een animatieprogramma voor kleuters op Disney Channel.

Nyong'o, die te zien is in Black Panther, kreeg een award voor haar rol als de verteller in de Netflix-productie Bookmarks: Celebrating Black Voices.

Andere Emmy's waren er onder meer voor de Amerikaanse versie van Sesamstraat en de cartoonfilm Phineas and Ferb the Movie: Candace Against the Universe.

In juni werden er door NATAS al een aantal Emmy's uitgereikt. Zondagavond vindt het laatste deel van het prijzencircus plaats, dan worden de awards voor fictie en lifestyle vergeven. Hierin maakt de Nederlandse acteur Gijs Blom kans op een prijs voor zijn rol in de Netflix-serie The Letter for the King.