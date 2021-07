Spike Lee heeft gereageerd op de blunder die hij zaterdagavond tijdens de ceremonie rond de Gouden Palm in Cannes beging. De regisseur kondigde per ongeluk direct de winnaar aan, terwijl het normaal de bedoeling is dat de hoofdprijs van het festival als laatste bekendgemaakt wordt.

De 64-jarige Lee ging tijdens een persconferentie die na afloop door Variety werd gefilmd door het stof. "Ik heb geen excuus. Ik heb het verknald", aldus de regisseur, die zijn blunder vergeleek met een sportwedstrijd. "Ik ben degene die aan het eind van de wedstrijd een vrije worp of een penalty mist."

Lee heeft zijn excuses ook al aangeboden aan de directie van het filmfestival. Gelukkig kwam hij er goed van af. "Ik het het verknald, zo simpel is het. Ik heb al met de mensen van Cannes gesproken om me te verontschuldigen. Zij zeiden: 'maak je niet druk'."

De belangrijkste prijs van Cannes ging dit jaar naar Titane van regisseur Julia Ducournau. De Franse filmmaakster is na Jane Campion de tweede vrouw ooit die een Palm wint. Lee was de eerste zwarte juryvoorzitter in de 74 jaar dat het festival bestaat. Zijn jury bestond voor de meerderheid uit vrouwen, ook een unicum.