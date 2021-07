Regisseuse Julia Ducournau heeft zaterdag bij het 74e internationale filmfestival van Cannes als tweede vrouw ooit de Gouden Palm gewonnen. De Franse filmmaakster kreeg de prijs voor het absurdistische drama Titane.

Jane Campion won in 1993 als eerste vrouw ooit een Gouden Palm. De Nieuw-Zeelandse regisseuse ontving de prijs toen voor The Piano.

De winnaars van de prijzen werden bekendgemaakt vanuit het Grand Théâtre Lumière in het Palais des Festivals, maar de uitreiking verliep niet helemaal vlekkeloos. Juryvoorzitter Spike Lee maakte per abuis al aan het begin van de avond de winnaar van de Gouden Palm bekend. Vervolgens werden de overige prijzen uitgereikt.

Dit jaar waren 24 films in de race voor een Gouden Palm. Dat is het grootste aantal sinds 1974, toen er 26 films genomineerd waren. Ook de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven was genomineerd, voor zijn lesbische nonnendrama Benedetta.

Verhoeven viel echter buiten de prijzen en ook de Nederlandse acteur Gijs Naber, die als hoofdrolspeler van The Story of My Wife kans maakte op de prijs voor beste acteur, zag de winst aan zich voorbijgaan.

De organisatie van het filmfestival werd vanwege de coronapandemie gedwongen de editie van 2020 te cancelen. Dit jaar ging het evenement in Cannes wel door, maar met de nodige coronatesten en minder publiek.

De winnaars van Cannes 2021

Gouden Palm

Titane, van regisseur Julia Ducournau

Grand Prize (TIE)

A Hero van regisseur Asghar Farhadi,

Compartment No. 6 van regisseur Juho Kuosmanen

Beste regisseur

Leos Carax, Annette

Beste script

Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car

Beste actrice

Renate Reinsve, The Worst Person in the World

Juryprijs (TIE)

Ahed’s Knee van regisseur Nadav Lapid

Memoria van regisseur Apichatpong Weerasethakul

Beste acteur

Caleb Landry Jones, Nitram

Gouden Camera

Murina van regisseur Antoneta Alamat Kusijanovic

Gouden Palm voor korte film

All the Crows in the World van regisseur Tang Yi

Speciale vermelding: August Sky van regisseur Jasmin Tenucci