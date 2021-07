De Britse acteur Tom Hiddleston heeft onverwachts succes met het lied Very Full, dat zaterdag op de tiende plek binnenkwam op de World Digital Song Sales-ranglijst, zo meldt Billboard.

Hiddleston zong het lied bijna volledig in het Noors in de derde aflevering van de Marvel-serie Loki, die te zien is op Disney+. Het nummer debuteerde na de verkoop van bijna vijfhonderd downloads in de eerste week van juli.

In de serie zingt het personage Loki, gespeeld door Hiddleston, Very Full in het Asgardiaans, de moedertaal van het fictieve koninkrijk Asgard waar hij vandaan komt. De taal die in de serie wordt gesproken is echter Noors.

De track is getiteld Jeg Saler Min Ganger (Ik Verzegel Mijn Tijden) in de aftiteling van de aflevering, maar heeft de titel Very Full gekregen op de Loki: Volume 1-soundtrack.