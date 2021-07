Elke week breidt Netflix het aanbod uit met nieuwe series en films. Met deze week onder meer de langverwachte terugkeer van Never Have I Ever, de documentaireserie over tenniskampioen Naomi Osaka en de afsluiting van de Fear Street-trilogie.

Series

Never Have I Ever (seizoen 2)

Het liefdesleven van de Indiaas-Amerikaanse tiener Devi (Maitreyi Ramakrishnan) staat helemaal op zijn kop in seizoen 2 van de tienerromcomserie Never Have I Ever. Zij heeft opeens twee vriendjes en weet niet voor wie ze moet kiezen. Al lijkt het haar ook wel erg interessant om twee vriendjes tegelijk te hebben.

Beastars (seizoen 2)

De Japanse animatieserie Beastars speelt zich af in een wereld waarin allerlei beesten samenleven. Het jachtinstinct van een aardige wolf ontwaakt wanneer er een moord wordt gepleegd op zijn middelbare school. Dat brengt zijn opbloeiende liefde met het konijn Haru in groot gevaar.

Van Helsing (seizoen 5)

Vanessa Van Helsing, een afstammeling van Abraham Van Helsing, ontwaakt na drie jaar uit haar coma. Ze belandt in een postapocalyptische wereld waarin vampiers het voor het zeggen hebben. Samen met andere overlevende gaat ze de strijd aan. Seizoen 5, dat nu online staat, is het allerlaatste seizoen van deze duistere fantasyserie.

Documentaires

Explained (begin seizoen 3)

Wekelijks verschijnt er een nieuwe aflevering van Explained, de documentaireserie die in heldere taal de meest diverse onderwerpen uitlegt. De eerste aflevering focust zich op suiker. Kunnen we ons oerverlangen naar zoetigheid stillen en toch gezond en evenwichtig leven?

Naomi Osaka (seizoen 1)

Deze docuserie volgt tenniskampioen Naomi Osaka. We zien haar in drie afleveringen worstelen met haar mentale welzijn. Ook moet ze omgaan met het verlies van haar mentor en krijgt ze te maken met de keerzijde van groot sportsucces.

Heist (seizoen 1)

In deze documentaireserie staan krankzinnige overvallen centraal die werden gepleegd door normale Amerikanen, die snel rijk wilden worden. De daders doen hun verhaal en dit wordt afgewisseld met cinematische reconstructies.

Private Network: Who Killed Manuel Buendía? (2021)

De documentaire Who Killed Manuel Buendía? behandelt de moord op een misdaadjournalist. De docu duikt in het werk van deze Manuel Buendía om zijn moord en de banden tussen de politiek en drugshandel te ontrafelen.

Films

Fear Street Part Three: 1666 (2021)

In het derde en laatste deel van de Fear Street-trilogie, gebaseerd op de boeken van R.L. Stine, wordt eindelijk duidelijk wat er precies is gebeurd met de heks Sarah Feir en wat er moet gebeuren om haar vloek op te heffen.

Fighting with My Family (2019)

De jonge Saraya komt uit een rauw, Engels worstelgezin en droomt ervan om ooit door te breken in de Amerikaanse WWE. Ze krijgt de kans van haar leven, maar eenmaal in de Verenigde Staten voelt ze zich alleen en begint ze te twijfelen aan zichzelf.

145 Trailer Fighting with my Family

Doctor Sleep (2019)

In dit vervolg op The Shining speelt Ewan McGregor een volwassen versie van het jongetje Danny. Hij neemt een jong meisje met dezelfde gave onder zijn hoede en probeert haar te beschermen voor een gevaarlijke groepering.

145 Bekijk de trailer van Doctor Sleep

A Classic Horror Story (2021)

Een familie strandt met hun camper in een ondoorgrondelijk bos in Zuid-Italië. Ze gaan op zoek naar hulp en ontdekken een houten huis. Vanaf dat moment lopen ze groot gevaar en ontdekken ze dat niets is wat het lijkt.

Deze films en series verschenen deze week ook op Netflix:

- Jochem Myjer: De Rust Zelve (2010)

- Jochem Myjer - Even Geduld Aub! (2015)

- Javier Guzman: Ga-Bie-Jer (2019)

- Vanquish (2021)

- Into The Labyrinth (2019)

- Ridley Jones (seizoen 1)

- My Unorthodox Life (seizoen 1)

- The Guide to The Perfect Family (2021)

- Rust Creek (2019)

- Jochem Myjer: Adéhadé (2003)

- The Final Girls (2015)

- Top Gun (1986)

- Lenette van Dongen: Tegenwind (2017)

- Patrick Laureij: Dekking Hoog (2017)

- Ghostbusters (1984)

- My Amanda (2021)

- A Perfect Fit (2021)

- Emicida: Amarelo - Live in São Paulo (2021)

- Say I Do (2004)

- The Magnificent Seven (2016)

- Johnny Test (seizoen 1)

- Peppa Pig (seizoen 6)

- La Ley de Herodes (1999)

- RuPaul's Drag Race (seizoen 13)

- La ley de Herodes (1999)

- Deep (2021)