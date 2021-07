Voor zijn nieuwe film Pig trainde de Amerikaanse acteur Nicolas Cage zijn tegenspeler Brandy met behulp van eten. Brandy - een varken - kon daardoor volgens Cage zelfs emoties uitdrukken. Dat vertelt de acteur tegen Variety.

"Brandy was erg op betaling gericht, ze hield van eten", vertelde de 57-jarige Cage tijdens de première van de film, afgelopen dinsdag in het Nuart Theatre in Los Angeles. "Als ze iets moest doen, werd er wat eten neergezet. En als ik een gevoelige uitdrukking nodig had, hing ik een wortel achter de camera zodat zij naar de wortel zou kijken. De wortel zorgde er weer voor dat ze mij met liefde aankeek."

Varken Brandy had geen acteerervaring voor haar rol in Pig. Schrijver-regisseur Michael Sarnoski vond haar op een boerderij in de buurt van de opnamelocatie in Oregon. Hij kon het zich niet veroorloven om een getraind varken in te huren.

In de film speelt Cage een voormalige sterrenchef die een truffelzoeker is geworden, terwijl hij als kluizenaar in het bos leeft. De acteur Alex Wolff speelt zijn truffeldealer, die Cages personage helpt Portland te doorzoeken als zijn varken is gestolen.

Cage bracht enige tijd door met Brandy voordat de twintigdaagse shoot begon. "Je moet het varken laten weten wie je bent, zoals bij alle dieren", aldus de acteur . "Je wilt dat ze je vertrouwen. Ze voelde zich veilig bij mij."