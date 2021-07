Ilse Warringa kan niet aanwezig zijn bij de première van haar film De Luizenmoeder. Ze laat op via distributeur Dutch FilmWorks weten dat er coronagevallen binnen haar gezin zijn en ze daarom in quarantaine moet.

"Ondanks dat ik zelf negatief getest ben en me goed voel, zijn de maatregelen helder en daarom moet ik thuisblijven. Het is ontzettend zuur omdat ik zo trots ben op de film, de cast, de crew en alle andere betrokkenen", vertelt Warringa, die in de film niet alleen de rol van Juf Ank speelt, maar ook haar regiedebuut maakt.

"Dat had ik heel graag eindelijk samen gevierd, maar we leven in rare tijden en het grotere belang prevaleert." Warringa zegt niet wie binnen haar gezin het virus hebben opgelopen.

In de film, het vervolg op de gelijknamige hitserie, is directeur Anton (Diederik Ebbinge) er niet meer bij op basisschool De Klimop. Daarom probeert Juf Ank (Ilse Warringa) de boel weer op de rails te krijgen. Dat gaat niet zonder slag of stoot: er is onderbezetting, corona heeft alles op scherp gezet en de ouders zijn nog veeleisender dan voorheen.

De serie De Luizenmoeder werd uitgezonden in 2018 en 2019 en trok wekelijks vele miljoenen kijkers. Na twee seizoenen stopte het, onder meer omdat schrijver en acteur Ebbinge het voor gezien hield. In de film, die vanaf 28 juli in de bioscoop te zien is, keren verder vrijwel alle vaste castleden van de serie terug.