Mark Wahlberg keek er aanvankelijk naar uit om voor zijn rol in de film Stu zo'n 13 kilo aan te komen maar het viel hem vies tegen, vertelt hij in The Tonight Show.

"Helaas moest ik twee weken lang iedere dag zevenduizend calorieën binnenkrijgen en daarna nog twee weken lang elfduizend calorieën", vertelde de acteur (50) aan Jimmy Fallon.

"Het was ongeveer een uur leuk. Het is fysiek zo zwaar." Volgens Wahlberg is afvallen een stuk makkelijker dan zoveel aankomen. "Je eet gewoon niet en gaat sporten, maar dit... Zelfs als je vol zit, moet je eten. Ik moest om de drie uur eten, het was echt niet leuk."

De acteur kreeg wel hulp van een chef-kok om verantwoord zwaarder te worden. Hij zorgde ervoor dat Wahlberg weliswaar calorierijk voedsel binnenkreeg, maar ook oplette of het gezond was.

De acteur speelt in Stu een bokser die uiteindelijk priester wordt. De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.