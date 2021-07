De Spaanse acteur Antonio Banderas (60) is de nieuwste ster naast Harrison Ford (78) in het vijfde deel van de Indiana Jones-filmreeks. Dit meldt Deadline.

Naast Ford, die ook dit keer de titelrol voor zijn rekening neemt, spelen onder anderen de Britse actrice Phoebe Waller-Bridge (bekend van de televisieserie Fleabag) en de Deense acteur Mads Mikkelsen (Doctor Strange, Star Wars: Rogue One) rollen in de avonturenfilm. Er is nog niet bekendgemaakt waar de film over gaat of wat Banderas' rol zal zijn.

James Mangold neemt ditmaal de regie over van voormalig regisseur Steven Spielberg, die nog wel verbonden blijft als producer. Ook Kathleen Kennedy, Frank Marshall en Simon Emanuel voegen zich bij Spielberg als producers. John Williams, de vaste componist van de inmiddels veertigjarige franchise, keert eveneens terug. Jez Butterworth, John-Henry Butterworth en Mangold zijn verantwoordelijk voor het script.

De productie is momenteel in volle gang en de release staat gepland voor 29 juli 2022. Deze datum is nog onzeker, omdat Ford een blessure aan zijn schouder heeft opgelopen tijdens een vechtscène voor de film.