Topmodel Gigi Hadid (26) neemt de plaats in van model en kookboekenauteur Chrissy Teigen (35) in het tweede seizoen van de Netflix-serie Never Have I Ever. Dit meldt People vandaag.

Deze onthulling komt nadat Chrissy Teigen, die oorspronkelijk de rol van 'verteller' zou vervullen voor personage Paxton (acteur Darren Barnet), had besloten om in juni de show te verlaten.

Teigen kwam in mei onder vuur te liggen doordat de non-binaire realityster Courtney Stodden beweerde dat Teigen hen herhaaldelijk online had lastiggevallen. Teigen stuurde privéberichten via sociale media waarin ze het model aanmoedigde zelfmoord te plegen. Teigen zou later in een reeks tweets haar excuses hebben aangeboden aan Stodden.

Naast haar rol in de Netflix-serie verloor Teigen andere deals: onder andere de Amerikaanse winkelketen Bloomingdales zag af van een samenwerking en Teigens kookproducten verdwenen uit de schappen van Macy's, een andere winkelketen in Amerika.