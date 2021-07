Meghan Markle ontwikkelt voor Netflix een animatieserie over een twaalfjarig meisje dat geïnspireerd wordt door verschillende invloedrijke vrouwen uit de geschiedenis, schrijft Deadline.

De serie, genaamd Pearl, is onderdeel van de deal die Markle en haar man, de Britse prins Harry, vorig jaar sloten met Netflix. Onder de naam Archewell Productions maken de twee documentaires, docuseries en films voor de streamingdienst.

De 39-jarige Markle is samen met onder anderen filmmaker David Furnish, de man van Elton John, als uitvoerend producent betrokken bij het project.

"Zoals veel meisjes van haar leeftijd maakt onze heldin Pearl een reis waarin ze naar zichzelf op zoek gaat en waarin ze alle obstakels uit het leven probeert te overwinnen", zegt Markle in een verklaring. "David Furnish en ik konden niet wachten om dit nieuws naar buiten te brengen."

Eerder werd bekend dat Archewell Productions een docuserie maakt over de Invictus Games. De serie heet Heart of Invictus en volgt atleten die zich opmaken voor de komende editie van het sportevenement voor militairen met blijvend letsel, dat door prins Harry is bedacht. Hij zal zelf ook te zien zijn in de serie.