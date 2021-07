Disney+ gaat een tweede seizoen laten maken van Marvel-serie Loki. De aankondiging van een vervolg werd gedaan in de aftiteling van de laatste aflevering van het eerste seizoen.

Bij de aankondiging werd nog niets bekendgemaakt over een releasedatum van het tweede seizoen. Het eerste seizoen ging op 9 juni van start. Vervolgens werd elke week een nieuwe aflevering op Disney+ gezet, waarvan de zesde en laatste op 1`4 juli verscheen.

Het verhaal van de serie gaat verder waar de verhaallijn in de Marvel-film Avengers: Endgame stopt. Het is de derde serie uit het Marvel-universum die door Disney+ wordt uitgebracht.

Eerder dit jaar verscheen WandaVision, dat voor 23 Emmy's is genomineerd. Van WandaVision wordt geen tweede seizoen gemaakt. Daarnaast verscheen The Falcon and the Winter Soldier, waarvan het verhaal verdergaat in een nog te verschijnen Captain America-film.