Soundos El Ahmadi acteert nu twee jaar, maar eigenlijk wilde de 39-jarige komiek dat op haar achttiende al doen. In gesprek met Grazia vertelt ze dat ze simpelweg nooit gevraagd werd voor een auditie.

"Uiteindelijk ben ik daarom maar zelf aan het schrijven gegaan, en ik ben inmiddels ook alweer met nieuwe ideeën voor series bezig", aldus de actrice, die zelf de film Meskina schreef, waarin ze een bijrol heeft.

El Ahmadi merkt dat er nog veel sprake is van typecasting. "Ik grap altijd: als Marokkaanse vrouw word je gevraagd als jihadist óf je wordt verkracht, veel meer keus in rollen is er niet."

"Ik heb er moeite mee dat in comedy's de vrouwen vaak een beetje dommige types zijn die gered moeten worden door een man. Ik wilde een film maken met vrouwen die écht bestaan, vrouwen waarin ik mezelf kan herkennen. Ook vind ik dat het qua representatie van kleur nog triest gesteld is in Nederland. In comedy's kun je de gekleurde mensen op één hand tellen en vaak worden ze dan ook nog gecast in een vooroordeel bevestigende rol."

De komiek ziet nog veel seksisme om zich heen. "Als een serieuze schrijfster bij een talkshow zit te praten, is zij meteen een bitch of een ijskonijn. Als ik als vrouw hard lach, ben ik een labiel, gek wijf dat aandacht wil. Mensen worden ook vaak boos als ik zeg dat ik van mezelf houd."

"Heel krom is dat, want we proberen onze dochters te leren dat ze van zichzelf moeten houden. Maar als je als volwassen vrouw uitstraalt dat je dat doet, roepen mensen: 'Waarom is zij zo blij met zichzelf?' Of ze noemen me stom, lelijk, dik of oud. Dat is toch te debiel voor woorden? Ik vind mezelf geweldig en hartstikke knap, ik ben ontwikkeld, ik werk hard en ben een leuke moeder. Of de rest dat ook vindt, kan me niet zo veel schelen."