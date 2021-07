Nicolas Cage zal niet te zien zijn in een Amazon-serie over de Amerikaanse realityster Joe Exotic, vooral bekend van de Netflix-serie Tiger King: Murder, Mayhem and Madness. Het lijkt er bovendien op dat het project door Amazon in de ijskast is gezet, zei de acteur dinsdag tegen Variety.

"Voor de duidelijkheid: ik heb twee perfecte scripts gelezen, maar ik denk dat Amazon uiteindelijk het gevoel had dat het materiaal achterhaald was, omdat het zo lang duurde voordat het rond was. Op een bepaald moment dachten ze goud in handen te hebben, maar dat punt is nu gepasseerd en nu is het niet meer relevant", aldus de 57-jarige acteur.

De serie zou draaien om Joe Schreibvogel, ook bekend als Joe Exotic, een excentrieke dierenverzorger in de Amerikaanse staat Oklahoma die er alles aan doet om zijn park te behouden. De serie zal gaan over hoe Schreibvogel in Exotic veranderde en over hoe hij zichzelf verloor en een karikatuur van zichzelf werd.

De makers haalden hun inspiratie voor de serie uit een journalistiek stuk uit Texas Monthly: Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild door Leif Reigstad en de Netflix-serie Tiger King: Murder, Mayhem and Madness. Die show is met ruim 64 miljoen kijkers een van de succesvolste series op de streamingdienst.

Naast Amazon is ook Peacock bezig met een versie van het Tiger King-verhaal. In die serie spelen John Cameron Mitchell en Kate McKinnon respectievelijk Exotic en diens aartsvijand Carole Baskin.