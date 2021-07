Dana Nechushtan, de regisseur van successeries als Hollands Hoop en Dunya & Desie, is begonnen met het draaien van haar nieuwe film Piece of My Heart. Onder anderen Jan Kooijman en Peter Paul Muller hebben rollen gekregen in het project.

De twee hoofdrollen worden gespeeld door danseressen Elaine Meijerink en Roos Englebert, hebben producent Topkapi Film en distributeur WW Entertainment dinsdag bekendgemaakt op het festival van Cannes.

Ook acteurs als Gijs Blom, Daniel Boissevain, Gijs Scholten van Aschat en Yannick Jozefzoon zijn in de film te zien.

Het verhaal draait om de onvoorwaardelijke vriendschap tussen de twee jonge vrouwen Irma en Olga. Zij zijn allebei getalenteerde danseressen die zich staande proberen te houden in de veeleisende en ambitieuze balletwereld. Olga verliest zich echter in het nachtleven van de losbandige jaren zeventig. Meijerink en Englebert zijn geselecteerd na castingsessies in Nederland en België.

Het scenario is van Roos Ouwehand (Oogappels). Piece of My Heart is in het najaar van 2022 in de Nederlandse bioscopen te zien.