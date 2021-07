Netflix neemt weer afscheid van meerdere titels. Deze week vertrekt onder meer

Benedict Cumberbatch met zijn detectiveserie Sherlock. Nog twaalf andere titels verdwijnen van het streamingplatform.

Na deze week zit het speurwerk van Sherlock Holmes erop bij Netflix. De streamingdienst verwijdert BBC-serie Sherlock. De meesterdetective is in deze moderne versie totaal wereldvreemd, maar hij vindt altijd een manier om de misdaden en mysteries op te lossen. En dat doet hij natuurlijk samen met legerarts John Watson (Martin Freeman).

Deze week

So Young (2013) - 12 juli

The House with A Clock In Its Walls (2018) - 12 juli

Yummy (2019) - 13 juli

My True Friend (2012) - 13 juli

Lusers (2015) - 14 juli

Lucha: Playing the Impossible (2016) - 14 juli

Bruno (2009) - 14 juli

Flight (2012) - 14 juli

Holidays (2016) - 14 juli

Temporada de Caza (2017) - 14 juli

Mater (2017) - 14 juli

Sherlock (2010) - 14 juli

Eagle Eye (2008) - 15 juli

Netflix verwijdert verder deze maand

My Hotter Half (2017) - 21 juli

Jeopardy! (2011) - 28 juli

Empire of the Tsars (2016) - 31 juli

Everyday Miracles (2014) - 31 juli

Nurses Who Kill (2016) - 31 juli

Operation Ouch! (2012) - 31 juli

Penn and Teller (2015) - 31 juli

Regal Academy (2017) - 31 juli

The Beginning and End of the Universe (2016) - 31 juli

Marching Orders (2018) - 3 augustus

Reign (2013) - 9 augustus