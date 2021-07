De aanwezige filmkenners op het filmfestival van Cannes zijn verdeeld over de nieuwe film van Paul Verhoeven, Benedetta: de één reageert gechoqueerd, de ander is onder de indruk. In gesprek met diverse Nederlandse journalisten zegt de regisseur niet uit te zijn geweest op een schandaal, schrijft de Volkskrant.

Benedetta gaat over de lesbische non Benedetta Carlini (gespeeld door Virginie Efira), die in de zeventiende eeuw door de kerkleiding werd berecht en werd verbrand op een brandstapel. De film is volgens recensenten expliciet en dan met name het gebruik van een houten Mariabeeldje als dildo.

De 82-jarige Verhoeven zegt dat je nooit van tevoren weet hoe mensen reageren en dat hij dus echt niet uit was op een schandaal. "Mensen geloven dat dan nooit. Maar toen wij dat shot met Sharon (Stone, red.) in Basic Instinct draaiden, dachten we ook niet dat er nou zoveel bijzonders mee aan de hand was. Niemand van het montageteam dacht: o, dat wordt twintig of dertig jaar later nog besproken. Dat is de waarheid."

Het gebruik van het beeldje als seksueel attribuut is volgens de regisseur historisch correct: vrouwen werden in die tijd berecht voor lesbische liefde, maar belandden pas op de brandstapel als ze gebruik hadden gemaakt van 'een instrument'. Voor het scenario gebruikte de regisseur het boek van historicus Judith Brown als inspiratie.

Verhoeven vond het belangrijk dat er een brandstapel in de film zat. "Voor dat Jeanne d'Arc-gevoel." Maar ook voor de plot. "Er zíjn meerdere lesbische vrouwen verbrand, nietwaar? Dat staat ook in het boek."