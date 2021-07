Paul Verhoeven werd na de première van Benedetta tijdens het filmfestival van Cannes getrakteerd op een vijf minuten durende staande ovatie. Recensenten zijn overwegend positief over de nieuwe film van de 82-jarige regisseur over de verboden liefde tussen twee lesbische nonnen.

Variety

"Stevige seks in een klooster? Expliciete dromen over Jezus Christus? Een coming-of-age lesbisch liefdesverhaal? Paul Verhoevens Benedetta bevat dat alles en meer, waardoor het premièrepubliek in Cannes op zoek was naar woorden om de film te beschrijven. Uiteindelijk keurden de Fransen 'm goed en werd de film overladen met een stevige staande ovatie van vijf minuten."

The Wrap



"In deze twee uur durende film is de Nederlandse provocateur (Verhoeven, red.) erin geslaagd om alle thema's samen te brengen uit zijn vijf decennia durende carrière. Een film die zo luguber en levendig is als Benedetta kun je geen slotstuk noemen, maar er zitten wel afscheidselementen in het erotische drama, waarin vragen over voyeurisme, sadisme, masochisme, perversie, repressie, goddelijkheid en machtssystemen worden onderzocht. En seks. Heel, heel veel non-op-non-seks."

BBC (vijf sterren)

"Verhoevens nieuwe Franse film, zijn eerste sinds Elle uit 2016, herinnert ons eraan dat hij veel meer is dan een vrolijke aanbieder van seks en geweld. Benedetta is voor een groot deel van de speelduur een ingetogen, knap en zelfs traditioneel historisch drama, een statige parade van elegante kostuums en prachtige met kaarsen verlichte stenen gebouwen tegen een achtergrond van orkestrale muziek van Anne Dudley. Het is een doordacht onderzoek naar politiek en georganiseerde religie en een verkenning van het geloof. De naaktheid en de bloedspetters zijn slechts een bonus."

The Guardian (twee sterren)

"Je zou deze film een rauwere versie kunnen noemen van The Devils van Ken Russell of Behind Convent Walls van Walerian Borowcyk, met een vleugje The Masque of the Red Death van Roger Corman. Maar die films probeerden de kijker een meer seculier psychologisch perspectief te geven op de massaneurose die ermee gepaard gaat en hadden meer gevoel voor humor. Verhoeven presenteert ons ordinaire ranzingheid waarbij hij religie gebruikt als decor. Daarbij is de filmmuziek ondraaglijk theatraal."

