The Doors-zanger Jim Morrison wordt het onderwerp van een documentaire, schrijft The Wrap. De film wordt gemaakt op basis van niet eerder vertoonde dagboeken en homevideo's van de iconische zanger, die op 27-jarige leeftijd overleed.

De nog naamloze documentaire, waarvoor nog geen regisseur is aangetrokken, richt zich op de vele kanten van Morrison. Hij was niet alleen de zanger van The Doors, maar schreef ook poëzie en maakte films.

De documentaire volgt op het recent gepubliceerde boek The Collected Works of Jim Morrison, met daarin zijn poëzie, dagboeken, transcripten en songteksten.

Volgens de officiële lezing overleed Morrison in 1971 in Parijs, waar hij toen woonde, aan een hartaanval terwijl hij in bad zat. Anderen beweren dat een overdosis drugs in combinatie met enkele lichamelijke kwalen hem fataal werden.