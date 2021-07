Ilse Warringa schreef het scenario, speelt de hoofdrol van juf Ank en maakt haar regiedebuut met Luizenmoeder - De Film. Hoewel de film net als de gelijknamige serie vol zit met grappen, wil Warringa ook een serieuze boodschap kwijt.

"Alles waarover ik me druk maak en wat ik gezegd wil hebben, zit in deze film", vertelt ze aan Volkskrant Magazine. "En de kern daarvan is het belang van goed onderwijs."

Volgens Warringa draait de schooltijd te veel om presteren. "Minister Arie Slob geeft nu alweer miljarden uit aan externe bureaus om de leerachterstanden weg te werken, terwijl ik denk: leren is belangrijk, maar leren samenleven ook. Hoe ga je met elkaar om? Hoe maak je echt contact? Hoe maak je ruzie, hoe los je conflicten op? Hoe zeg je sorry? Dat zijn essentiële dingen die in ieder klaslokaal gebeuren, en als je een goede docent bent, speel je daarop in."

Toen haar eigen kinderen, nu veertien en zestien jaar oud, nog op de basisschool zaten, vroeg Warringa de docenten dan ook altijd hoe ze omgingen met andere kinderen. "Doen ze niet gemeen naar anderen? Op dat hele leren ben ik nooit zo gefocust geweest. Het gaat om een goede sfeer in de klas, pas dan kunnen álle kinderen floreren. Maar om me heen zie ik vooral veel ouders die hun kinderen op bijles doen omdat ze havo-advies hebben. Terwijl havo-advies al bovengemiddeld is!"

Luizenmoeder - De Film gaat op 28 juli in première.