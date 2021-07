Paul Verhoeven presenteert vrijdagavond op het festival van Cannes eindelijk zijn nieuwe epos Benedetta, over de verboden liefde tussen twee lesbische nonnen in de late middeleeuwen. De 82-jarige regisseur heeft gemengde gevoelens over de verlate première van zijn film, die grotendeels in 2018 werd opgenomen.

Verhoeven had te maken met verschillende tegenslagen. Eerst werd een première in 2019 uitgesteld vanwege een medische ingreep en vorig jaar ging het festival van Cannes niet door vanwege de coronapandemie.

"Normaal werk je twee, drie jaar aan een film. Dan volgt de première, interviews en ga je door naar een volgend project. Ik zit met mijn hoofd alweer bij heel andere films, ik ben een beetje de verbondenheid met Benedetta verloren."

Tegelijkertijd staat het op historische feiten gebaseerde verhaal dichter bij hem dan bijvoorbeeld Elle uit 2016, zijn vorige film. "Ik sta dichter bij de thema's van Benedetta dan bij de vrouw die in Elle op zoek gaat naar haar verkrachter. Ik las het boek van Judith C. Brown en dacht meteen: zo'n film is nog nooit gemaakt. Er zaten zoveel facetten in waar ik zelf ook interesse in heb. Ik voel me verbonden met de gesprekken over godsdienst en de kerk, ik ben geïnteresseerd in de seksualiteit van de personages. Ik voelde een diepe persoonlijke verbondenheid."

'Liegt Sharon Stone in Basic Instinct?'

Bovendien zit er in het verhaal veel twijfel. "Ik hou ervan als het publiek heel lang kan blijven twijfelen over de feiten. Dat zat ook in bijvoorbeeld Total Recall: zijn de avonturen van Arnold Schwarzenegger op Mars een droom of echt gebeurd? Liegt Sharon Stone in Basic Instinct of niet? Ik wil dat de kijker zelf een oordeel velt over Benedetta en de dingen die zij meemaakt."

Hoewel Verhoeven komende week 83 wordt, viel het draaien hem niet zwaarder dan normaal. "De regisseur is de kapitein die uiteindelijk de besluiten neemt. Maar als je je met de juiste mensen omgeeft, komen discussies zelden voor en kan je gewoon zeggen dat alles goed gaat."

De opnames vonden grotendeels plaats in een klein dorpje bij Florence in Italië. "Alle wegen waren schuin, dus ik heb tijdens het draaien wel last van mijn benen en heup gekregen. Dat is iets waar ik bij een volgende film en een volgende locatie bewuster op moet letten."

Benedetta is vanaf begin oktober in de Nederlandse bioscopen te zien.