Elke week breidt Netflix het aanbod uit met nieuwe series en films. Met deze week onder meer de terugkeer van Virgin River, de première van Resident Evil: Infinite Darkness en twee documentaireseries voor honden- en kattenliefhebbers.

Series

Virgin River (seizoen 3)

Na een aangrijpende gebeurtenis verruilt kraamvrouw Melinda (Alexandra Breckenridge) het hectische Los Angeles voor het rustieke dorpje uit de titel. Daar wordt ze verliefd op de getraumatiseerde veteraan Jack (Martin Henderson).



Resident Evil: Infinite Darkness

Leon Kennedy en Claire Redfield onderzoeken in Resident Evil: Infinite Darkness een mysterieus incident in het Witte Huis. En natuurlijk duurt het niet lang voordat het Oval Office wordt overspoeld met bloeddorstige zombies. Deze animatieserie is gebaseerd op de klassieke horrorgames van Capcom.

I Think You Should Leave (seizoen 2)

Tim Robinson keert terug met zijn absurdistische sketchshow I Think You Should Leave. In het nieuwe seizoen speelt de voormalig Saturday Night Live-ster onder anderen een hongerige kantoorklerk en een producent van een krankzinnige realityshow.



Atypical (seizoen 4)

In de nieuwe reeks van Atypical gaat Sam (Keir Gilchrist) studeren en op zichzelf wonen. Maar of zijn overbezorgde moeder hier zo blij mee is? Slecht nieuws voor de fans van deze tragikomische Netflix-serie: het vierde seizoen van Atypical is ook meteen het laatste.

Biohackers (seizoen 2)

In Biohackers ontdekt geneeskundestudente Mia dat een van de professors op de universiteit er nogal dubieuze onderzoeksmethodes op nahoudt. Tot overmaat van ramp kan Mia wel eens het volgende proefkonijn zijn in de duistere experimenten.



Dogs (seizoen 2)

De makers van Dogs reisden opnieuw de hele wereld af op zoek naar bijzondere verhalen met trouwe viervoeters in de hoofdrol. Zo ontmoeten we een Braziliaanse priester die zich inzet voor zwerfhonden en een buldog op leeftijd die de mascotte is van een prestigieuze Britse universiteit.



Cat People (seizoen 1)

Ook kattenliefhebbers met een Netflix-abonnement hebben niets te klagen. Afgelopen week ging het eerste seizoen van Cat People van start. Zoals de titel al weggeeft, wordt in deze documentaireserie de unieke relatie tussen mens en kat belicht.

Films

Fear Street Part Two: 1978

In dit vervolg op Fear Street Part One: 1994 worden de kampeerders van Camp Nightwing een voor een over de kling gejaagd door een mysterieuze moordenaar. Het derde en laatste deel van deze trilogie verschijnt volgende week bij de streamingdienst.



Sicario: Day of the Soldado

In dit vervolg op de grimmige misdaadthriller uit 2015 laait de oorlog tussen de Mexicaanse drugskartels en de CIA verder op. Agent Matt Graver (Josh Brolin) besluit om samen met de mysterieuze Alejandro (Benicio del Toro) de dochter van een kartelbaas te ontvoeren. Het duo beseft echter te laat dat ze mogelijk een fatale fout hebben gemaakt.

Major Grom: Plague Doctor

De onorthodoxe rechercheur Igor Grom wordt in Major Grom: Plague Doctor geconfronteerd met een seriemoordenaar die de straten van Sint-Petersburg onveilig maakt. Deze moordenaar heeft het gemunt op mensen die hun straf hebben ontlopen door zich vrij te kopen. Gebaseerd op de gelijknamige Russische strip.



The Water Man

De elfjarige Gunner kan niet langer aanzien hoe zijn moeder aan een slopende ziekte lijdt. Samen met Jo gaat hij op zoek naar The Water Man, een mythisch wezen dat de sleutel vormt tot onsterfelijkheid. Maar Gunner en Jo ontdekken al snel dat de reis niet zonder gevaar is.



Deze titels verschenen deze week ook op Netflix:

3 juli

Glow Up: The Next Makeup Star

4 juli

Mine (seizoen 1)

We the People (seizoen 1)

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon



5 juli

Daniël Arends - De zachte heelmeester

Daniël Arends - Carte blanche



6 juli

Ronald Goedemondt - Ze bestaan echt

Ronald Goedemondt - Dedication

Ronald Goedemondt - Binnen de lijntjes

Jeffrey Spalburg - Baas

Connors' War

This Little Love of Mine



7 juli

Rojst (seizoen 2)



8 juli

Happy End

Let's Rob the Bank

Elize Matsunaga: Once Upon a Crime



9 juli

Last Summer

How I Became a Super Hero

Lee Su-geun: The Sense Coach