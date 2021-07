Tom Hanks viert vrijdag zijn 65e verjaardag. De acteur staat dan misschien bekend als 'America's Sweetheart', maar dat wil niet zeggen dat hij nooit de badguy speelt in films. NU.nl zet er een aantal op een rijtje.

Hij werd moe van al die vragen over waarom hij altijd de held moet spelen, grapte Hanks vorig jaar tegenover journalisten bij de uitreiking van de Golden Globe Awards.

"Mijn huidige plan is om binnenkort naar Australië te gaan en daar met Baz Luhrmann te werken", tekende Variety op uit de mond van de acteur. Luhrmann maakt een film over Elvis Presley, waarin Hanks diens manager Tom Parker speelt. Parker, die eigenlijk Dries van Kuijk heette, emigreerde op jonge leeftijd zonder papieren van Nederland naar de Verenigde Staten en wilde nooit iets zeggen over zijn verleden of afkomst.

"Het plan is om Tom Parker te spelen en daarmee van al jullie stomme vragen over waarom ik nooit de badguy speel af te zijn", aldus Hanks. Hij ging ook in op collega Keanu Reeves, die net als hij een zeer geliefd acteur is. "Ik heb kort met hem gewerkt, en hij snapt het hele 'hoe is het om zo geliefd te zijn?'-ding. Ik denk er hetzelfde over als hij: liever dit dan het tegenovergestelde. Ik word liever gewaardeerd dan gehaat."

Elvis moet volgend jaar verschijnen, maar de acteur speelde al eerder de slechterik.

Road to Perdition (2002)

In deze misdaadfilm speelt Hanks Michael Sullivan, die in de jaren dertig in Chicago voor misdaadbaas John Rooney werkt. Rooney beschouwt hem als zijn zoon, en dat zit Rooneys echte zoon dwars.

Still uit Road to Perdition, waarin Hanks voor een misdaadbaas werkzaam is.

The Ladykillers (2004)

In deze zwarte comedy van Joel en Ethan Coen speelt Hanks professor Dorr, die op zoek is naar handlangers met wie hij een een casinoboot kan beroven. Vanuit een kelder graven ze een tunnel naar de plek waar de kluis van de boot, aan land, wordt bewaard.

Cloud Atlas (2012)

In deze film lopen zes verhalen en genres door elkaar heen en spelen verschillende acteurs, onder wie Hanks, dan ook zes rollen. In sommige van deze rollen is hij te zien als de badguy. De hoofdpersonen zijn allemaal met elkaar verbonden vanwege een komeetvormige moedervlek.

Hanks en Halle Berry in een van de verhaallijnen van Cloud Atlas.

The Circle (2017)

In deze thriller is Hanks te zien als Eamon Bailey, de charmante CEO van databedrijf The Circle. Het bedrijf wil alles weten van zijn werknemers en gaat gaandeweg steeds meer op een sekte lijken.