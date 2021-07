Dua Lipa gaat voor het eerst een rol in een film spelen. De zangeres zal haar debuut maken in de spionagethriller Argylle, meldt The Hollywood Reporter donderdag.

Lipa, bekend van hits als Levitating, New Rules en One Kiss, wordt in de film vergezeld door een cast van bekende Hollywoodacteurs. Zo hebben ook Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Catherine O'Hara, Bryan Cranston, John Cena en Samuel L. Jackson een rol.

Naast haar rol levert Lipa ook muziek voor de film. Zo zal ze verantwoordelijk zijn voor het soundtracknummer en een bijdrage leveren aan het bijbehorende album.

De film Argylle is gebaseerd op het binnenkort te verschijnen gelijknamige boek van auteur Ellie Conway. Het is het eerste boek in een reeks en er wordt ook verwacht dat er op zijn minst drie films zullen worden gemaakt over spion Argylle.

Argylle wordt geregisseerd door Matthew Vaughn, die eerder films als Kick-Ass, X-Men: First Class en de Kingsman-reeks maakte. Het script is van de hand van Jason Fuchs, die ook verantwoordelijk was voor Wonder Woman. De opnames moeten in augustus in Europa van start gaan.