Dick Maas' eerste boek in een reeks die gebaseerd is op zijn succesvolle film Amsterdamned is sinds deze week verkrijgbaar. Hij vindt het maken van een film makkelijker dan het schrijven van een boek, vertelt Maas aan NU.nl.

"In een filmscript kan ik schrijven dat iemand over straat loopt, terwijl je in een boek ook iemands innerlijke beleving moet meenemen, de omgeving moet beschrijven. Ik vind het makkelijker om iets op beeld te laten zien", legt Maas (70) uit.

"Ook zo'n actiesequence zoals die voorkomt in Amsterdamned - De naakte getuige is voor mij makkelijker om op film te realiseren, omdat ik daar zo langzamerhand wel op routine kan vertrouwen. Bij het schrijven van een boek is dat toch nog anders."

Dat hij een filmmaker is, kan de lezer ook niet ontgaan. "Het verhaal heeft tempo en dat is ook de bedoeling. Ik wil niet te veel afleidende teksten of te veel hersenspinsels. Ik hou van een lekker vlot verteld verhaal."

Maas is naar eigen zeggen geen standaard schrijver die om 7.00 uur begint en aan het eind van de dag zijn pen weer neerlegt. "Daar heb ik ook helemaal geen tijd voor, het moet een beetje tussendoor. Maar ik kan wel redelijk snel schrijven. Mijn eerste boek Salvo, uit de jaren negentig, heb ik in een week of zes geschreven. De naakte getuige was er in ongeveer een half jaar."

'Wilde een goede politiethriller neerzetten'

De filmmaker loopt al jaren rond met plannen om een televisieserie te maken naar aanleiding van Amsterdamned. "Daar was in het verleden ook wel belangstelling voor, maar het kwam nooit rond. Ik wilde graag met de personages uit de film een goede politiethriller neerzetten, die zich in deze tijd afspeelt. Het duurde maar voort en toen heb ik mijn ideeën maar omgezet in een boek."

Er zijn plannen voor nog minstens twee vervolgdelen. "Het volgende boek is al halverwege en gaat over terrorisme en een dreigende aanslag in Amsterdam. Maar het zou ook goed kunnen dat dit het derde boek wordt. Ik zou het ook leuk vinden om met anderen samen te schrijven. Er zijn genoeg scenaristen in de filmwereld die ik daarvoor kan benaderen."