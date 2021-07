Het negende deel van de Fast & Furious-reeks had eigenlijk in het voorjaar van 2020 al moeten verschijnen, maar de coronapandemie gooide net als bij veel andere films roet in het eten. F9: The Fast Saga is nu in het hele land te zien en recensenten zijn vrij eensgezind over het actiespektakel.

De Telegraaf (3 sterren)

Volgens De Telegraaf is de Ares, een belangrijk voorwerp dat in de film tot wereldwijde catastrofes kan leiden als het in verkeerde handen valt, "slechts een excuus voor een internationaal avontuur vol actie, achtervolgingen en bizarre stunts".

"Spectaculair? Zeker! Ongeloofwaardig? Ja, dat evenzeer. In het FF-universum is echter álles mogelijk, zagen we al eerder. Helaas maakt die wetenschap Fast & Furious 9 er niet per se spannender op."

AD (3 sterren)

"Over de nu negendelige Fast and the Furious-reeks kan je heel makkelijk lacherig doen. Het testosteron druipt van het doek, maar iedere spierbundel hier is evengoed een godvrezend mens. Dus: de binnenstad van het Schotse Edinburgh aan gort rijden mag, zolang je maar netjes bidt voor het eten."

"Dominic Toretto (Vin Diesel), Letty (Michelle Rodriguez), Roman (Tyrese Gibson), Tej (Ludacris) en de rest van de crew blijven het volhouden, ook in aflevering 9: familie gaat boven alles. Het geeft de filmserie iets aandoenlijks. Ook het cynisme uit veel hedendaagse actiefilms is hier prettig afwezig. Bovendien, geen blockbuster met zo'n multiculturele cast."

Lees hier de volledige recensie.

155 Vin Diesel spreekt liefde uit voor Helen Mirren

de Volkskrant (3 sterren)

"Rode draad in F9, zoals de film volgens de uitstekende officiële afkorting heet, is een in 1989 ontstane vete tussen Dominic en zijn broer Jakob (John Cena), die mogelijk een kwaadaardige rol speelde in de aanloop naar het fatale raceongeluk van hun vader. Een handvol flashbacks reflecteert op de jongere jaren van Dominic en maakt het voor de scenarioschrijvers eenvoudig om hun grootste stokpaardje volledig uit te buiten: het onontkoombare en allesoverstijgende belang van familie."

"Daar staan, gelukkig, ook ditmaal scènes tegenover met niet eerder vertoonde gekte. 'Gas geven en bidden', klinkt een welgemeend advies wanneer ergens in het begin van F9 de minimale snelheid wordt berekend waarop min of meer schadevrij door een mijnenveld kan worden geracet. En dan moet die ene scène nog komen: iets met een raketaangedreven Pontiac Fiero in het heelal."

Lees hier de volledige recensie.

NRC (3 sterren)

"De strijd gaat niet zozeer tussen goed en kwaad als wel tussen hightech en technerds. Tussen glimmende carrosserieën en do it yourself-plankgas, culminerend in een rakettenhack (steek die maar in je zak, Elon Musk). De zelfironie en autoliefde die de serie zo onweerstaanbaar maken gaan vaak in het geraas verloren."

"Maar nog even de adem inhouden tot de nog in de maak zijnde laatste twee delen duidelijk maken hoe groot de crash is waarmee het allemaal gaat eindigen."

Lees hier de volledige recensie.