Hamza Othman is sinds anderhalf jaar te zien in Goede Tijden, Slechte Tijden en heeft nu al de eer onderdeel te zijn van de cliffhanger van het seizoen. De acteur is trots, maar zijn moeder vond het confronterend om de scène te zien.

In gesprek met De Telegraaf vertelt Othman nog niet veel over de cliffhanger die op 9 juli wordt uitgezonden, maar wel dat hij er kippenvel van krijgt als hij die terugkijkt. "Ook omdat er een islamitische getuigenis (een uitgesproken geloofsbelijdenis, red.) in zit die mensen nog niet vaak op televisie hebben gezien."

"Zelfs mijn moeder vond de scène confronterend, toen ze hem zag. Maar ze was wel blij, hoor. Zij is zo van: doe je ding en maak me trots. En volgens mij lukt dat aardig", aldus de 22-jarige acteur.

De cliffhanger is jaarlijks het spannendste moment van de soap en kent al veel iconische gebeurtenissen. Dat Othman daar zo kort na zijn introductie al onderdeel van mag zijn is een eer, zegt hij. "Ik ben zo blij dat ik dat mocht, dat ik ook behoorlijk wat onderzoek heb gedaan om het zo goed mogelijk te doen."

De acteur kreeg ruim de tijd voor zijn onderzoek, want hij hoorde al voorafgaand aan het seizoen dat hij er onderdeel van zou zijn. "Ik vond het meteen heel vet. Maar ze moesten het nog uitwerken, en het moest allemaal geheim blijven. We krijgen de scripts allemaal digitaal. En ik zat de hele tijd maar te verversen als er een nieuw script kwam, om te kijken of mijn scène ertussen zat."

"Dat ik heb gevraagd om die getuigenis toe te voegen, was geen enkel probleem. 'Als dat de scène realistischer maakt, dan doen we dat', zei Idse (Grotenhuis, creative producer van de soap, red.)."