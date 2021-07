Acteur en filmmaker Robert Downey Sr. is op 85-jarige leeftijd overleden. De vader van Robert Downey Jr. stierf in de nacht van dinsdag op woensdag in zijn huis in New York.

Op Instagram deelt Downey Jr. een eerbetoon aan zijn vader, die al enkele jaren leed aan Parkinson.

Volgens de Iron Man-acteur was zijn vader iemand die zijn filmcarrière "op geheel eigen wijze invulde" en "opmerkelijk optimistisch" was. "Volgens de berekeningen van mijn stiefmoeders waren ze iets meer dan tweeduizend jaar gelukkig getrouwd", grapt hij luchtig.

Downey Sr. werd in 1936 geboren als Robert Elias Jr. Hij veranderde zijn achternaam toen hij het Amerikaanse leger in wilde, maar minderjarig was.

De acteur werd vooral bekend door films als Putney Swope en Greaser's Place. Ook was hij onder meer te zien in Boogie Nights, Magnolia en To Live and Die in L.A.

Downey Sr. trouwde drie keer en kreeg met zijn eerste echtgenote Elsie Ann Ford twee kinderen, onder wie zoon Robert.