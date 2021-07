Faye Dunaway zal naast Kevin Spacey een rol spelen in L'uomo che disegnò Dio (The Man Who Drew God), zo is woensdag door Amerikaanse media bekendgemaakt. Het is de eerste film waar de van misbruik beschuldigde Spacey na lange tijd in te zien is.

Eerder ging het gerucht dat Vanessa Redgrave, de vrouw van regisseur Franco Nero, een van de hoofdrollen zou spelen. Daarop ontving ze veel kritiek, omdat ze te zien zou zijn naast Spacey.

Kort nadat dit bekend werd, ontkende haar woordvoerder dat Redgrave de rol krijgt. Ze zou liever niet meer ver willen reizen voor haar werk.

De rol wordt nu gespeeld door de tachtigjarige Dunaway, die in de film een braillelerares gaat spelen. De film draait om een blinde kunstenaar (Nero) die op basis van hun stem mensen schildert en ten onrechte wordt beschuldigd van het seksueel misbruiken van een kind.

Welke rol Spacey speelt, is nog niet bekend. Naar verwachting is de film in september te zien.

Spacey speelde laatste rol in 2018

Spacey werd in 2017 door meer dan twintig mannen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De zaak zorgde ervoor dat Spacey kort daarna moest vertrekken uit de populaire Netflix-serie House Of Cards, waarin hij de hoofdrol van de Amerikaanse president Frank Underwood speelde.

Meerdere zaken werden geschikt en geseponeerd, maar in Londen loopt nog steeds een onderzoek en in Los Angeles moet Spacey volgende maand weer voor de rechter verschijnen.

De laatste filmrol van de acteur was in Billionaire Boys Club uit 2018. De film werd slecht ontvangen.