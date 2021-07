Peter Lusse begrijpt niet dat mensen nog steeds naar de herhalingen van Vrienden voor het Leven kijken, vertelt de acteur die tussen 1991 en 1993 in de komische serie op RTL 4 te zien was aan het AD.

"Het was leuk, maar het was verre van perfect wat we deden. En andere rollen die ik heb gedaan, hebben net zo veel indruk op mij gemaakt, maar kennelijk minder op het publiek. Als ik dan hoor dat er mensen zijn die dagelijks nog op YouTube afleveringen terugkijken, dat geeft een raar gevoel", aldus de 62-jarige Lusse.

In Vrienden voor het Leven staat het getrouwde stel Eddie (Lusse) en Ellen (Mary-Lou van Stenis) centraal. De serie was gebaseerd op de Britse serie The Two of Us. Er werden in totaal 65 afleveringen van gemaakt.

Lusse zegt dat hij het niet erg vond dat de serie van betrekkelijk korte duur was. "Weet je, ik mis minimaal één talent en dat is consistentie. Als de automatische piloot dreigt, dan haak ik af. Ik was bijvoorbeeld blij dat er na 2,5 jaar een eind kwam aan Vrienden voor het Leven, maar dat ik van het ene in het andere rol, heeft mij ook een minder grote carrière, en minder grote bankrekening, gebracht dan iemand als Simone Kleinsma."

Hoewel Lusse ondertussen een carrière als operazanger en trouwambtenaar heeft opgebouwd en binnenkort in de musical One te zien is, heeft hij zich erbij neergelegd dat mensen altijd Vrienden voor het Leven zullen aanhalen als ze zijn naam horen.

"Voor mij is dit een half leven geleden, ik ben niet zo van het jeugdsentiment. Maar ik moet toegeven: dit gaat nooit meer over. En ik heb het gewoon nodig voor mijn pr, ha!"