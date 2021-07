De Amerikaanse Richard Donner is maandag op 91-jarige leeftijd overleden. Hij maakte onder meer de Lethal Weapon-serie, The Goonies en de originele Superman-film. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, meldt Variety.

Donner brak in 1976 door met de horrorklassieker The Omen en was twee jaar later verantwoordelijk voor Superman. Het was de eerste keer dat er een blockbuster werd gemaakt over een superheld. Andere succesfilms van de hand van Donner zijn The Goonies waarin hij samenwerkte met Steven Spielberg en Ladyhawke, waarin Rutger Hauer de hoofdrol speelde.

Eind jaren tachtig maakte Donner de eerste van in totaal vier Lethal Weapon-films. De actiefilmserie maakte van hoofdrolspeler Mel Gibson een grote ster. Donner werkte ook met hem samen voor Maverick en Conspiracy Theory.

In 2006 regisseerde Donner, die in 2008 een ster op de Hollywood Walk of Fame kreeg, voor het laatst een grote film: 16 Blocks, met Bruce Willis in de hoofdrol. Hij was daarna, in 2009, nog wel producer van X-Men Origins: Wolverine.