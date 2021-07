Elke week breidt Netflix het aanbod uit met nieuwe series en films. Met deze week onder meer het slot van Vikings en de eerste van drie Netflix Original-horrorfilms.

Series

Young Royals (seizoen 1)

De romantische tienerserie Young Royals draait om de jonge prins Wilhelm, die op het prestigieuze internaat Hillerska de kans krijgt om zijn seksualiteit te ontdekken. Hij begint te dromen, maar mogelijk iets te veel. Het stelt hem uiteindelijk voor een groot dilemma: kiest hij voor zijn prinselijke plicht of toch voor de liefde?

Sophie: A Murder In West Cork (miniserie)

De brute moord op de Franse Sophie Toscan du Plantier in 1996 zorgt voor een schokgolf door het sprookjesachtige Ierse dorpje Schull. De dorpsbewoners zijn doodsbang dat een van hen deze moord heeft gepleegd. De politie heeft al snel een verdachte op het oog, maar het wordt lastig om zijn schuld te bewijzen. Bereid je voor op gruwelijke details en gigantische plotwendingen.

Somos (seizoen 1)

De gloednieuwe misdaadserie Somos is gebaseerd op waargebeurde gebeurtenissen. We volgen het leven van de inwoners van het Mexicaanse grensstadje Allende, dat wordt overgenomen door een drugskartel - met alle tragische gevolgen van dien.

Generation 56k (seizoen 1)

De hartverwarmende romantische serie Generation 56k draait om twee dertigers die na een toevallige ontmoeting herinneringen ophalen aan 1998. Dat was het jaar waarin ze volop puberden en de magische wereld van het toen nog gloednieuwe internet ontdekten.

Quarantine Tales (seizoen 1)

De coronacrisis lijkt in Nederland op z'n retour, maar op Netflix nog niet. In deze vijfdelige serie zie je elke aflevering een heel ander verhaal, van thriller tot drama, dat zich afspeelt tijdens de pandemie.

Vikings (seizoen 6, deel 2)

In het slotseizoen van Vikings krijgen de zoons van Ragnar Lothbrok te maken met Oleg de Profeet: een christelijke koning die de Vikingen wel eens even van hun heidense geloof af wil krijgen. Ivar eindigt aan de kant van Oleg, terwijl Bjorn de wanhopige strijd van de Vikingen blijft steunen.

Films

Fear Street Part One: 1994 (2021)

Netflix komt met een bijzondere horrortrilogie, gebaseerd op de boekenreeks van R.L. Stine (bekend van Kippenvel). De drie Fear Street-films nemen je mee naar het slaapstadje Shadyside in de Amerikaanse staat Ohio, waar een groep tieners een schokkende ontdekking doet: hun woonplaats wordt al jarenlang geteisterd door bovennatuurlijke fenomenen. Het eerste deel staat nu online.

The Hobbit-trilogie

De The Hobbit-films - An Unexpected Journey (2012), The Desolation of Smaug (2013) en The Battle of the Five Armies (2014) - spelen zich af in Middle-Earth en gaan over de hobbit Bilbo Baggins (Martin Freeman), gekozen door Gandalf (Ian McKellen), die deelneemt aan een episch avontuur met dertien dwergen onder leiding van Thorin Oakenshield (Richard Armitage), om hun thuisland terug te roven van de draak Smaug (Benedict Cumberbatch). Het zijn prequels op de Lord of The Rings-films van Peter Jackson, die ook bij deze trilogie aan het roer stond.

America: The Motion Picture (2021)

In animatiefilm America: The Motion Picture wordt het ontstaan van de Verenigde Staten op de hak genomen. En daarbij gingen de makers niet bepaald historisch accuraat te werk. Zo zwaait George Washington (stem van Channing Tatum) met een kettingzaag en er zijn weerwolven.

Edge of Tomorrow (2014)

Bill Cage (Tom Cruise) zit vast in een time loop en beleeft zijn sterfdag op het slagveld steeds opnieuw, en opnieuw en opnieuw... tenzij hij een manier kan vinden om te overleven. In zijn exo-gevechtspak neemt hij het op tegen monsterlijke aliens, maar gelukkig krijgt hij hulp van bad-ass Emily Blunt.

Dynasty Warriors (2021)

Dynasty Warriors geeft je precies wat je verwacht, mits je de games waarop deze film is gebaseerd kent. Bereid je voor op epische veldslagen met honderden vijanden, krijgers met heerlijk overdreven powers en vlammende special effects.

Bill and Ted Face the Music (2020)

In dit derde deel van de Bill and Ted-franchise - het vervolg op Bogus Journey uit 1991 - zijn de twee titelhelden mannen van middelbare leeftijd met kids die moeten dealen met ingezakte huwelijken en gefaalde carrières. Die realiteit bevalt hen maar matig, dus reizen de wannabe-rockers Bill (Alex Winter) en Ted (Keanu Reeves) naar de toekomst, op zoek naar hét nummer dat de mensheid zal verenigen.