De Netflix-serie Fargo komt binnenkort tot een einde. Maker Noah Hawley heeft in gesprek met Vanity Fair bevestigd dat het vijfde seizoen het laatste zal zijn.

Tot nu toe speelt elk seizoen zich in een ander tijdsvak af, met andere acteurs. De verhalen kenmerken zich door zwarte humor en actie, net als de gelijknamige film van de broers Joel en Ethan Coen. Het is nog niet bekend in welk tijdperk het laatste seizoen zich afspeelt.

In het eerste seizoen speelden Martin Freeman en Billy Bob Thornton mee. Dit verhaal speelde zich af in de Amerikaanse staat Minnesota in 2006. Latere seizoenen speelden zich af in de jaren vijftig, de jaren zeventig en 2010. In de laatste reeks speelde Chris Rock de leider van een misdaadsyndicaat.