De tweede Downton Abbey-film heeft vertraging opgelopen. De film zou eigenlijk tijdens Kerst dit jaar in de bioscoop verschijnen, maar dit is uitgesteld tot maart 2022, meldt Deadline.

In de film keert de cast van de oorspronkelijke tv-serie, onder wie Hugh Bonneville, Maggie Smith en Elizabeth McGovern, weer terug. Ook onder anderen Hugh Dancy, Dominic West en Laura Haddock hebben een rol.

Van Downton Abbey zijn van 2010 tot en met 2015 zes seizoenen gemaakt. De serie speelt zich af tussen 1912 en 1926 op het landgoed van de welgestelde Engelse familie Crawley.

De eerste film verscheen in 2019. Hierin is te zien hoe de Crawleys zich voorbereiden op een bezoek van de koning en koningin aan hun kasteel. De film werd geschreven door Julian Fellowes, de bedenker van de serie. Hij is ook verantwoordelijk voor het script van het vervolg.

Downton Abbey 2 moet nu op 18 maart verschijnen.