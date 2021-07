Sylvester Stallone, die wereldfaam bereikte als John Rambo en Rocky Balboa, viert dinsdag zijn 75e verjaardag. NU.nl zet een aantal opvallende gebeurtenissen uit zijn leven op een rijtje.

Stallone had een rol in een softpornofilm

Toen hij naam probeerde te maken als acteur, zei Stallone 'ja' tegen een rol in de softpornofilm The Party at Kitty and Stud's in 1970. In eerste instantie aarzelde de acteur, maar het feit dat hij geen dak boven zijn hoofd had deed hem de rol accepteren. Voor twee dagen werk ontving hij 200 dollar.

Na Stallones succes met Rocky in 1976 was de softpornofilm ineens een stuk interessanter en werd deze opnieuw uitgebracht onder de naam The Italian Stallion. Ruim tien jaar geleden werden het 35mm-filmnegatief en de wereldwijde rechten erop op eBay verkocht voor ruim 400.000 dollar.

Beeld uit Rocky (1976). Beeld uit Rocky (1976). Foto: BrunoPress

Stallone schreef het script voor Rocky in drie dagen

Begin jaren zeventig had de acteur nog steeds weinig succes en besloot hij te verhuizen van New York naar Californië. Op een avond zag hij een gevecht tussen Muhammad Ali en Chuck Wepner, en dat vormde uiteindelijk de inspiratie voor Rocky.

"Ik zag een man die 'The Bayonne Bleeder' werd genoemd vechten tegen de grootste vechter die ooit heeft geleefd", legde Stallone uit in een interview. "En heel even leek deze onbekwame bokser het fantastisch te gaan doen: hij bleef overeind en kreeg de kampioen tegen de grond. Ik dacht: als dit geen metafoor is voor het leven..." Stallone schreef het script voor Rocky in drie dagen. Het werk telde slechts negentig pagina's.

Toen Stallone later een auditie had voor een andere film en zich realiseerde dat hij niet de juiste persoon was voor de rol, vertelde hij de producenten over zijn eigen script. Ze vonden het fantastisch, maar zagen Stallone niet in de hoofdrol. Ze boden hem 360.000 dollar voor het script en de belofte dat hij Rocky niet zou spelen. Hij ging niet akkoord, mocht uiteindelijk toch de hoofdrol spelen en kreeg 1 miljoen dollar. De film sleepte drie Oscars binnen.

Sylvester Stallone in Rocky Balboa (2006). Sylvester Stallone in Rocky Balboa (2006). Foto: BrunoPress

Stallone is ook schilder

Stallone houdt naast acteren ook van schilderen en maakt in zijn vrije tijd olieverfschilderijen. Hij ziet Leonardo da Vinci als een held. Twee van Stallones schilderijen hebben zelfs 90.000 dollar opgeleverd. Veel van zijn werken, die te zien zijn via zijn website, zijn gebaseerd op zijn personage Rocky.

"Ik vind mezelf een betere schilder dan acteur", schrijft hij op zijn site. "Het is persoonlijker en ik kan doen wat ik zelf wil. Bij acteren speel je een rol en kun je vaak niet alles zeggen wat je wil zeggen."

Sylvester Stallone presenteert een van zijn werken in een museum in het Franse Nice. Sylvester Stallone presenteert een van zijn werken in een museum in het Franse Nice. Foto: ANP

Stallone verloor zijn oudste zoon

Een bekende quote uit de filmgeschiedenis is afkomstig uit de film Rocky Balboa (2006), waarin Stallones personage het volgende zegt: "Laat me je iets vertellen wat je al weet: de wereld bestaat niet alleen uit zonneschijn en regenbogen. Het is een nare, gemene plek die je op je knieën dwingt, hoe stoer je ook bent. Jij, ik, niemand kan zo hard uithalen als het leven zelf. Maar het gaat er niet om hoe hard je kunt uithalen, het gaat erom hoeveel je kunt incasseren. Dat is hoe je de overwinning behaalt."

Stallone heeft zelf ook niet bepaald een makkelijk leven gehad. Zijn oudste zoon Sage, die hij kreeg met zijn eerste vrouw Sasha Czack, overleed in 2012 op 36-jarige leeftijd aan hartfalen. Zijn tweede zoon, Seargeoh, heeft autisme en dochter Sophia Rose werd geboren met een gat in haar hart, waardoor ze al diverse operaties heeft moeten ondergaan.

Ook bij de acteur zelf waren er problemen bij zijn geboorte: een gedeelte van zijn lippen, tong en kin raakten verlamd, waardoor hij lispelt.